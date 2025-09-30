PUPPIES1

Dans un monde autrefois dominé par les chiens, une nouvelle ère se lève : l’Âge des chiots. Soutenus par Elon, laissons les chiens se reposer : les $Puppies prennent le pouvoir.

Nom de la cryptomonnaiePUPPIES1

ClassementNo.4027

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale420,690,000,000,000,000

Offre totale420,690,000,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.00000026371797104,2026-01-05

Prix le plus bas0.000000000000316317,2025-09-30

Blockchain publiqueETH

IntroductionDans un monde autrefois dominé par les chiens, une nouvelle ère se lève : l’Âge des chiots. Soutenus par Elon, laissons les chiens se reposer : les $Puppies prennent le pouvoir.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.