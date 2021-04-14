PUSH

Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

Nom de la cryptomonnaiePUSH

ClassementNo.2065

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.29%

Offre en circulation90,236,482

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.9023%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique8.76519564,2021-04-14

Prix le plus bas0.011670760486837642,2026-01-07

Blockchain publiqueETH

Introduction
Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

EPNS
