PUSS

$PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS.

Nom de la cryptomonnaiePUSS

ClassementNo.1435

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.15%

Offre en circulation878,824,621

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.8788%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.014740617188837304,2025-04-14

Prix le plus bas0.000059350584637907,2024-08-24

Blockchain publiqueTRX

Introduction$PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.