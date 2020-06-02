PXP

PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API.

Nom de la cryptomonnaiePXP

ClassementNo.2457

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.28%

Offre en circulation30,000,000

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.3%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.148950667904,2020-06-02

Prix le plus bas0.0051718325433586,2023-11-19

Blockchain publiqueAVAX_CCHAIN

