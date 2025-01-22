PX

Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions.

Nom de la cryptomonnaiePX

ClassementNo.1203

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation195,429,289

Offre maximale225,000,000

Offre totale225,000,000

Taux de circulation0.8685%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6980940488628328,2025-01-22

Prix le plus bas0.010739376351783054,2025-10-10

Blockchain publiqueTONCOIN

Secteur

Réseaux sociaux

