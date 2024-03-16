PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Nom de la cryptomonnaiePYTH

ClassementNo.113

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.30%

Offre en circulation5,749,982,682.408216

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale9,999,982,682.408216

Taux de circulation0.5749%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.150148439943238,2024-03-16

Prix le plus bas0.05327075320139642,2025-12-18

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
