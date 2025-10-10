QCOMON

Ondo est une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain. Sa mission est d’accélérer la transition vers une économie ouverte en développant des plates-formes, des actifs et des infrastructures destinés à intégrer les marchés financiers sur la blockchain.

Nom de la cryptomonnaieQCOMON

ClassementNo.2140

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%45.243,16

Offre en circulation4.886,16451425

Offre maximale0

Offre totale4.886,16451425

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique384.8731503791789,2025-11-09

Prix le plus bas153.0239195419269,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

