QGOV

Nom de la cryptomonnaieQGOV

ClassementNo.1852

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.04%

Offre en circulation280,090,741.8518221

Offre maximale0

Offre totale1,018,617,984.0704001

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.5011257508831489,2024-08-23

Prix le plus bas0.004557884422494434,2025-04-11

Blockchain publiqueQGOV

IntroductionQGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.

Secteur

Réseaux sociaux

