QNT

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Nom de la cryptomonnaieQNT

ClassementNo.69

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0002%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)94.24%

Offre en circulation12,072,738

Offre maximale14,881,364

Offre totale14,881,364

Taux de circulation0.8112%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique428.38470116,2021-09-11

Prix le plus bas0.163629,2018-08-23

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

