The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Nom de la cryptomonnaieQRL

ClassementNo.222

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.13%

Offre en circulation67,937,170

Offre maximale105,000,000

Offre totale79,363,107.77787082

Taux de circulation0.647%

Date d'émission2017-06-24 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.054 USDT

Sommet historique4.172309875488281,2018-01-16

Prix le plus bas0.0408362163245,2020-05-10

Blockchain publiqueQRL

