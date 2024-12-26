RBNT

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Nom de la cryptomonnaieRBNT

ClassementNo.837

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation2,377,448,795.1976

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.2377%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.48118740230883084,2024-12-26

Prix le plus bas0.005539140704256861,2025-11-21

Blockchain publiqueREDBELLY

