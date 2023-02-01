RBT

Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

Nom de la cryptomonnaieRBT

ClassementNo.4196

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale51,400,000

Offre totale0

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique19006.814106982598,2024-09-13

Prix le plus bas17.65837329883529,2023-02-01

Blockchain publiqueRBT

Secteur

Réseaux sociaux

