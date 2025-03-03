RED

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

Nom de la cryptomonnaieRED

ClassementNo.332

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.43%

Offre en circulation301,995,042

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.3019%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.4560272855118426,2025-03-03

Prix le plus bas0.1965016854154868,2025-12-19

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

