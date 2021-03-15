REEF

Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations.

Nom de la cryptomonnaieREEF

ClassementNo.1550

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation21,015,694,229.94593

Offre maximale0

Offre totale21,015,694,229.94593

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.05840635,2021-03-15

Prix le plus bas0.000136469925052709,2025-12-24

Blockchain publiqueNONE

Secteur

Réseaux sociaux

