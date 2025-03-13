REKTCOIN

The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors.

Nom de la cryptomonnaieREKTCOIN

ClassementNo.323

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation280,133,774,936,946.97

Offre maximale420,690,000,000,000

Offre totale420,690,000,000,000

Taux de circulation0.6658%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000001412723003899,2025-08-08

Prix le plus bas0.000000031094735438,2025-03-13

Blockchain publiqueETH

IntroductionThe REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.