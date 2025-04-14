RFC

$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.

Nom de la cryptomonnaieRFC

ClassementNo.1991

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.06%

Offre en circulation961,550,031

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.9615%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1382801970977262,2025-04-14

Prix le plus bas0.001148142237341162,2025-12-25

Blockchain publiqueSOL

Introduction$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.