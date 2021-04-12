RIF

RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.

Nom de la cryptomonnaieRIF

ClassementNo.526

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation1,000,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.45910638,2021-04-12

Prix le plus bas0.0273613350172,2020-03-13

Blockchain publiqueRBTC

