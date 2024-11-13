ROUTE

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Nom de la cryptomonnaieROUTE

ClassementNo.1883

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.07%

Offre en circulation648,739,153.3008412

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale982,072,351.3008412

Taux de circulation0.6487%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.07989256862366406,2024-11-13

Prix le plus bas0.001419928451509288,2025-12-31

Blockchain publiqueNONE

IntroductionRouter Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.