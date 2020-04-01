RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Nom de la cryptomonnaieRUNE

ClassementNo.160

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)6.00%

Offre en circulation351,069,669

Offre maximale500,000,000

Offre totale425,029,075

Taux de circulation0.7021%

Date d'émission2020-04-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.038 USDT

Sommet historique21.26140054,2021-05-19

Prix le plus bas0.00793864363964,2019-09-27

Blockchain publiqueRUNE

IntroductionTHORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.