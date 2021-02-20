RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Nom de la cryptomonnaieRVN

ClassementNo.244

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.04%

Offre en circulation15,997,433,512.347319

Offre maximale21,000,000,000

Offre totale15,997,433,512.347319

Taux de circulation0.7617%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.026499 USDT

Sommet historique0.28542094,2021-02-20

Prix le plus bas0.005765045742500298,2025-10-10

Blockchain publiqueRVN

