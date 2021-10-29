SAMO

Samoyedcoin (SAMO) is Solana’s cutest ambassador. It’s community-owned and fun! The premier community token and symbol of the Solana eco.

Nom de la cryptomonnaieSAMO

ClassementNo.1542

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation3,657,134,467

Offre maximale0

Offre totale4,746,709,584

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.24597480160665575,2021-10-29

Prix le plus bas0.000491948980497078,2025-12-18

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

