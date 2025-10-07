SBETON

Ondo est une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain. Sa mission est d’accélérer la transition vers une économie ouverte en développant des plates-formes, des actifs et des infrastructures destinés à intégrer les marchés financiers sur la blockchain.

Nom de la cryptomonnaieSBETON

ClassementNo.2794

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)51,594.29%

Offre en circulation20,205.61537247

Offre maximale0

Offre totale20,205.61537247

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique19.465904770814774,2025-10-07

Prix le plus bas8.683487736560728,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

