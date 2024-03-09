SCA

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Nom de la cryptomonnaieSCA

ClassementNo.1251

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.58%

Offre en circulation142,808,670.8584059

Offre maximale250,000,000

Offre totale250,000,000

Taux de circulation0.5712%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.4898066080245465,2024-03-09

Prix le plus bas0.04006350649559012,2026-01-01

Blockchain publiqueSUI

