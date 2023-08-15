SEI

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

Nom de la cryptomonnaieSEI

ClassementNo.73

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0002%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.87%

Offre en circulation6,491,111,111

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.1417381468228582,2024-03-16

Prix le plus bas0.007989041448526595,2023-08-15

Blockchain publiqueSEI

IntroductionSei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.