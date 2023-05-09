SFIN

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

Nom de la cryptomonnaieSFIN

ClassementNo.7304

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale11,000

Offre totale10,999.999976432919

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique994.457762214083,2023-05-09

Prix le plus bas99.75607582034051,2025-04-09

Blockchain publiqueSGB

IntroductionSongbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

SFIN/USDT
SongbirdFinanceToken
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (SFIN)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Info
