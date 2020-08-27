SHIB

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

Nom de la cryptomonnaieSHIB

ClassementNo.24

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0016%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation589,244,030,886,673

Offre maximale589,552,695,333,683

Offre totale589,500,518,554,541

Taux de circulation0.9994%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000088450814267188,2021-10-28

Prix le plus bas0.00000000008164606,2020-08-27

Blockchain publiqueETH

