Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

Nom de la cryptomonnaieSHIDO

ClassementNo.1721

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation17,816,785,217.775227

Offre maximale18,000,000,000

Offre totale18,000,000,000

Taux de circulation0.9898%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.04630688438383707,2024-03-01

Prix le plus bas0.000009009665921584,2024-03-01

Blockchain publiqueNONE

