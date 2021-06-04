SHPING

Shping est une application universelle de récompenses Web3 qui révolutionne le secteur du retail grâce à la tokenisation des récompenses. C'est l'un des rares exemples concrets de technologie blockchain DeFi appliquée aux activités quotidiennes, récompensant les acheteurs pour le téléchargement de reçus, la découverte de produits, la rédaction d'avis et l'engagement auprès des marques. Avec l'Australie comme marché de preuve de concept, l'application a déjà séduit près de 300 000 utilisateurs, démontrant clairement l'adoption massive de la blockchain par des communautés non issues du monde des cryptomonnaies. La plupart des utilisateurs interagissent avec Shping au quotidien sans même se rendre compte qu'elle fonctionne grâce à la blockchain. Le token SHPING alimente cet écosystème, récompensant les consommateurs et permettant des connexions directes entre les marques et les acheteurs dans tous les environnements retail. Intégré aux plateformes d'échange pour des opérations d'on-ramp et d'off-ramp simples, Shping garantit que les récompenses puissent être facilement converties en argent fiat ou en cryptomonnaies. Shping prouve que la blockchain peut s'intégrer de manière fluide au comportement des consommateurs et ouvre la voie à l'avenir de l'engagement dans le retail.

Nom de la cryptomonnaieSHPING

ClassementNo.1262

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation2,286,791,464

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.2286%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09883818226512335,2022-01-20

Prix le plus bas0,2021-06-04

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.