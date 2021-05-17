SHX

Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

Nom de la cryptomonnaieSHX

ClassementNo.403

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation5,793,905,044

Offre maximale99,756,866,344

Offre totale99,756,866,344

Taux de circulation0.058%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.05930882,2021-05-17

Prix le plus bas0,2021-08-13

Blockchain publiqueXLM

IntroductionStronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.