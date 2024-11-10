SIGMA1

Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon.

Nom de la cryptomonnaieSIGMA1

ClassementNo.1460

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.14%

Offre en circulation899,849,202.85

Offre maximale0

Offre totale899,849,202.85

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.17333748374701385,2024-11-10

Prix le plus bas0.002734466457720847,2025-12-27

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

