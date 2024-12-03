SKY

The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieSKY

ClassementNo.54

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0004%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation22,960,794,958.15911

Offre maximale23,462,665,147

Offre totale23,462,665,147.365967

Taux de circulation0.9786%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1014326882096492,2024-12-03

Prix le plus bas0.03429823458617939,2025-02-03

Blockchain publiqueETH

