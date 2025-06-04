SMART

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

Nom de la cryptomonnaieSMART

ClassementNo.553

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation6,720,430,108

Offre maximale836,732,311,077

Offre totale836,732,311,077

Taux de circulation0.008%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.0117409485813595,2025-08-13

Prix le plus bas0.000631073698012632,2025-06-04

Blockchain publiqueSMART

