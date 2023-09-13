SMURFCAT

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Nom de la cryptomonnaieSMURFCAT

ClassementNo.2038

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation93,809,000,000

Offre maximale0

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000397513294959806,2023-10-27

Prix le plus bas0.000000030302868553,2023-09-13

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

Loading...