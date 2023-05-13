SNEK

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

Nom de la cryptomonnaieSNEK

ClassementNo.330

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation74,770,736,195

Offre maximale76,715,880,000

Offre totale75,262,209,227

Taux de circulation0.9746%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.00906863470613523,2024-12-05

Prix le plus bas0.000038959898786517,2023-05-13

Blockchain publiqueADA

