SNFT

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Nom de la cryptomonnaieSNFT

ClassementNo.2041

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.33%

Offre en circulation22,903,472

Offre maximale100,000,000

Offre totale22,903,472

Taux de circulation0.229%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.8633461742541345,2022-09-28

Prix le plus bas0.006959526514589207,2021-10-19

Blockchain publiqueBITCI

Secteur

Réseaux sociaux

2025 Recap
Spain National Fan
