SOLO

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

Nom de la cryptomonnaieSOLO

ClassementNo.379

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.99%

Offre en circulation398,776,003.1814808

Offre maximale400,000,000

Offre totale398,776,003.1814808

Taux de circulation0.9969%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique6.625920367871951,2021-12-02

Prix le plus bas0.05447753618601995,2021-10-28

Blockchain publiqueXRP

