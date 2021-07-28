SPS

Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.

Nom de la cryptomonnaieSPS

ClassementNo.963

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation1,563,696,267.806

Offre maximale3,000,000,000

Offre totale2,757,853,081.657

Taux de circulation0.5212%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.27450355,2021-07-28

Prix le plus bas0.004181437667093899,2024-08-05

Blockchain publiqueBSC

IntroductionSplintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.