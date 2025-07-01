SPYX

SP500 xStock (SPYx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens Solana SPL et ERC-20. SPYx suit directement le prix du SPDR S&P 500 ETF Trust (l'actif sous-jacent). Il est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de cet ETF, tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

Nom de la cryptomonnaieSPYX

ClassementNo.832

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)16,723.84%

Offre en circulation24,149.10196478

Offre maximale∞

Offre totale45,649.08380134

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique693.9392411110406,2026-01-07

Prix le plus bas594.884270877716,2025-07-01

Blockchain publiqueSOL

