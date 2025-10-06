SP

Smart Pocket permet à tout le monde de participer gratuitement au monde de la blockchain, même sans portefeuille. Actuellement, plus d’un million d’utilisateurs dans plus de 150 pays utilisent l’application. 1 % des tokens SP ont été envoyés dans l’espace via un satellite de SpaceX et verrouillés pour toujours.

Nom de la cryptomonnaieSP

ClassementNo.2215

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation1,040,615,110

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation0.0104%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.023315600067172444,2025-10-06

Prix le plus bas0.000698028925507652,2026-01-08

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

