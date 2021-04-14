STRX

We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.

Nom de la cryptomonnaieSTRX

ClassementNo.658

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation872,680,993.7630533

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale880,456,959.285762

Taux de circulation0.8726%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.20890681411348228,2021-10-27

Prix le plus bas0.00110327,2021-04-14

Blockchain publiqueBSC

