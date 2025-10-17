SUBHUB

Subhub est une plateforme de croissance et d’engagement native Web3, conçue pour aider les projets blockchain à développer leur marketing, automatiser leurs campagnes et stimuler des interactions utilisateurs significatives. En intégrant la messagerie multi-chain, des outils d’engagement on-chain et des incitations tokenisées, Subhub comble le fossé entre les projets et leurs communautés, garantissant une communication efficace et mesurable.

Nom de la cryptomonnaieSUBHUB

ClassementNo.2777

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.29%

Offre en circulation94,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.094%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.10678849010074244,2025-10-17

Prix le plus bas0.00216837517485331,2026-01-08

Blockchain publiqueBSC

