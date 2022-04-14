SVSA

SavannaSurvival, en collaboration avec KaiaChain, apporte une expérience de survie Web3 immersive à l’écosystème Mini DApp sur le portail LINE Dapp, où vous pouvez explorer, élaborer vos stratégies et prospérer dans un monde dynamique propulsé par les voxels, où la survie devient une aventure collaborative façonnée par la technologie blockchain. Conçu pour les fans de Minecraft, Roblox et des jeux casual, SavannaSurvival allie écosystèmes innovants, propriété décentralisée et économies dirigées par les joueurs, offrant une passerelle fluide vers l’univers du gaming Web3.

Nom de la cryptomonnaieSVSA

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1 000 000 000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueKLAY

Secteur

Réseaux sociaux

