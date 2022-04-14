SVSA

SavannaSurvival, en collaboration avec KaiaChain, apporte une expérience de survie Web3 immersive à l’écosystème Mini DApp sur le portail LINE Dapp, où vous pouvez explorer, élaborer vos stratégies et prospérer dans un monde dynamique propulsé par les voxels, où la survie devient une aventure collaborative façonnée par la technologie blockchain. Conçu pour les fans de Minecraft, Roblox et des jeux casual, SavannaSurvival allie écosystèmes innovants, propriété décentralisée et économies dirigées par les joueurs, offrant une passerelle fluide vers l’univers du gaming Web3.

Nom de la cryptomonnaieSVSA

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1 000 000 000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueKLAY

IntroductionSavannaSurvival, en collaboration avec KaiaChain, apporte une expérience de survie Web3 immersive à l’écosystème Mini DApp sur le portail LINE Dapp, où vous pouvez explorer, élaborer vos stratégies et prospérer dans un monde dynamique propulsé par les voxels, où la survie devient une aventure collaborative façonnée par la technologie blockchain. Conçu pour les fans de Minecraft, Roblox et des jeux casual, SavannaSurvival allie écosystèmes innovants, propriété décentralisée et économies dirigées par les joueurs, offrant une passerelle fluide vers l’univers du gaming Web3.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
SVSA/USDT
SavannaSurvival
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (SVSA)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
SVSA/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (SVSA)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...