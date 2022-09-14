SWEAT

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Nom de la cryptomonnaieSWEAT

ClassementNo.1052

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.12%

Offre en circulation7,209,133,089.45

Offre maximale21,867,346,500.41

Offre totale20,003,748,608.596

Taux de circulation0.3296%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09348826436965357,2022-09-14

Prix le plus bas0.000964893215020456,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
