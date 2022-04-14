SYND

Syndicate permet aux développeurs de créer des appchains programmables et composables de manière atomique, avec un contrôle total sur le réseau, le séquenceur et l’économie.

Nom de la cryptomonnaieSYND

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

