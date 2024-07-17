SYNT

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Nom de la cryptomonnaieSYNT

ClassementNo.2115

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation655,416,563

Offre maximale2,500,000,000

Offre totale1,170,272,500

Taux de circulation0.2621%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.10174815259842351,2024-07-17

Prix le plus bas0.001230704223428127,2026-01-07

Blockchain publiqueETH

