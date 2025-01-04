S

Sonic is an EVM L1 platform that offers developers attractive incentives and powerful infrastructure for DeFi. The chain provides 10,000 TPS and sub-second confirmation times, powering the next generation of decentralized applications. Sonic's Fee Monetization (FeeM) program rewards developers with up to 90% of the fees their apps generate, adapting the Web2 ad-revenue model to a decentralized framework. Developers now directly profit from their app's traffic and user engagement. Furthermore, the Sonic Gateway provides developers and users with seamless access to vast liquidity through a native, secure bridge connected to Ethereum. With a unique fail-safe mechanism, it ensures your assets are protected in all circumstances.

Nom de la cryptomonnaieS

ClassementNo.147

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.00%

Offre en circulation2,880,000,000

Offre maximale

Offre totale3,222,625,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.0293171074857816,2025-01-04

Prix le plus bas0.06730089646551396,2025-12-24

Blockchain publiqueSONIC

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

2025 Recap
S
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (S)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
