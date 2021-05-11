TEL

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

Nom de la cryptomonnaieTEL

ClassementNo.123

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%0,00

Offre en circulation95.182.579.908,62

Offre maximale100.000.000.000

Offre totale100.000.000.000

Taux de circulation0.9518%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.06489695,2021-05-11

Prix le plus bas0.0000651563082403,2020-03-13

Blockchain publiqueETH

