TIMI

Le ＊Medal of Glory＊ de MetaArena représente le cœur d’un moteur de jeu Web3 innovant utilisant les Zero-Knowledge Proofs (ZKP) pour atteindre une logique décentralisée. Cette approche révolutionnaire réduit considérablement les frais de gas tout en améliorant les performances globales du jeu. Elle prend en charge le développement modulaire, permettant la création ou la migration fluide de jeux AAA directement on-chain. En participant au ＊Medal of Glory＊, vous accéderez à un équipement exclusif de monture « Dragon », à des récompenses en tokens de gouvernance, à des airdrops supplémentaires d’actifs premium, à des rendements de staking plus élevés et à un accompagnement personnalisé pour les développeurs.

Nom de la cryptomonnaieTIMI

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale2,100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionLe ＊Medal of Glory＊ de MetaArena représente le cœur d’un moteur de jeu Web3 innovant utilisant les Zero-Knowledge Proofs (ZKP) pour atteindre une logique décentralisée. Cette approche révolutionnaire réduit considérablement les frais de gas tout en améliorant les performances globales du jeu. Elle prend en charge le développement modulaire, permettant la création ou la migration fluide de jeux AAA directement on-chain. En participant au ＊Medal of Glory＊, vous accéderez à un équipement exclusif de monture « Dragon », à des récompenses en tokens de gouvernance, à des airdrops supplémentaires d’actifs premium, à des rendements de staking plus élevés et à un accompagnement personnalisé pour les développeurs.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.