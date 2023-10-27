TOKEN

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

Nom de la cryptomonnaieTOKEN

ClassementNo.1325

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.23%

Offre en circulation1,000,019,789

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.24479169509887172,2024-03-26

Prix le plus bas0.000048638485014782,2023-10-27

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

