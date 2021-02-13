TORN

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

Nom de la cryptomonnaieTORN

ClassementNo.388

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.41%

Offre en circulation5,260,163.43109587

Offre maximale0

Offre totale9,999,997.246815

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique437.41273213,2021-02-13

Prix le plus bas1.3085467209410526,2024-01-10

Blockchain publiqueETH

IntroductionTorn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.